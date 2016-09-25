Семин: «Ростову» повезло, потому что наш игрок обороны поскользнулся»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матча восьмого тура РФПЛ против «Ростова» (0:1).

«В первом тайме «Ростов» имел хорошие моменты за счет давления и быстрого перехода в атаку, длинных передач. Но в целом, наверное, «Ростову» повезло, потому что наш игрок обороны поскользнулся, в результате чего мы проиграли этот эпизод, после которого был забит гол.

Во втором тайме, на мой взгляд, было наше большое преимущество, но «Ростов» хорошо оборонялся большим количеством. Хотя моменты, чтобы отыграться, у нас были», – сказал Семин.