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  • Семин: «Ростову» повезло, потому что наш игрок обороны поскользнулся»

Семин: «Ростову» повезло, потому что наш игрок обороны поскользнулся»

25 сентября 2016, 00:05
19

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал результат матча восьмого тура РФПЛ против «Ростова» (0:1).

«В первом тайме «Ростов» имел хорошие моменты за счет давления и быстрого перехода в атаку, длинных передач. Но в целом, наверное, «Ростову» повезло, потому что наш игрок обороны поскользнулся, в результате чего мы проиграли этот эпизод, после которого был забит гол.

Во втором тайме, на мой взгляд, было наше большое преимущество, но «Ростов» хорошо оборонялся большим количеством. Хотя моменты, чтобы отыграться, у нас были», – сказал Семин.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Семин Юрий
Комментарии (19)
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Алекc
1474751391
Ну уж это совсем не оправдание и не причина поражения
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Zeff
1474751938
Более нелепого оправдания давно не слыхал. Ростов был сильнее и всё.
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семечкин
1474753819
думаю, что Сёмин сказал "поДскользнулся")))) где же вас учили всех, таких?????? в наше время дрова бы кололи или уголь тачками возили, а теперь средства массовой информации....
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FanatSerj
1474756725
Первый тайм Локо поставил паравоз в своей штрафной и еще двух проводниц по краям и Ростов все равно имел моменты и один из них реализовал, когда во втором тайме Ростов поставил свой автобус Локо один момент еле родил и то защитник удар блокировал, даже удаление у Ростова шибко не помогло. Поскользнулся... блин, играть надо было с самого начало.
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P_D
1474757519
вроде тренер с именем .а отмазки детские .скажи честно паровозу повезло что не больше пропустили .а атака способна только на навал .вон Граната все кому не лень пинают а как по газону прокатился в мяч. во что значит тренер не то что из буратино и из гранаты сделает игрока без глупых отмазок.
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woyser
1474765589
Первый класс, вторая четверть.
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sargassov
1474776446
Везёт тем, кто везёт. Удачи нет, есть те, кто её создаёт
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Фан666
1474779304
Ну была бы ничья и что? Это такой был бы сильный успех московского клуба? Теперь мечтают увезти ничейку из Ростова?
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Garrincha58
1474783673
Палыч да вы спятили на старость ваш Локо вообще ничего не имел, при Червиченко команда играла намного интересней
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sergan113
1474786200
При всем уважении к Палычу, разговоры о том,что кому-то повезло, а кому-то нет из уст проигравшей стороны свидетельствуют о слабости и не понимании, как что-то поменять в лучшую сторону.
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