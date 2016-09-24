Слуцкий: «То, что Фернандес не будет считаться легионером, никак не отразится на ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что натурализация бразильского защитника Марио Фернандеса никак не отразится на выступлении московской команды. Напомним, ранее сообщалось, что отныне в матчах РФПЛ футболист не будет считаться легионером.

«То, что Марио Фернандес не будет считаться легионером, никак на нас не отразится. У нас и до этого никогда не возникало проблем ни с легионерами, ни с россиянами. У нас достаточно большое количество россиян в составе», – сказал Слуцкий.