Слуцкий: «Ничьей с «Краснодаром» я недоволен, а вот игрой – вполне»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 8-го тура РФПЛ, в котором московский клуб сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1.

«Результатом я недоволен, а вот игрой – вполне, так как она была на высоком уровне. Кажется, это самая качественная игра с начала сезона в нашем исполнении. Не было таких эпизодов, когда мы действовали как-то не так. Есть чувство досады, что не смогли реализовать большое количество опасных моментов», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».