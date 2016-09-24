Широков: «Показатель посещаемости в РФПЛ упал, потому что играют по системе «осень-весна»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков выразил мнение, что система проведения матчей РФПЛ «осень-весна» является главной причиной невысокой посещаемости чемпионата.

– Россия – футбольная страна?

– Естественно. Почему я не должен так считать?

– В стране – оголтелые фанаты...

– Но они же на футбол все равно идут, а не в театр и там не безобразничают. А разве Россия не футбольная страна? Как вы объясните обратное?

– Количеством зрителей на трибунах.

– Может, мы неправильно выбрали систему соревнований? Показатель посещаемости упал, потому что играют по системе «осень-весна». Когда летом играли, больше народу ходило. Вот будет исполком, тогда и выступим на эту тему. Ни болельщикам, ни футболистам, особенно в низших дивизионах эта система не подходит.

– Почему тогда футболисты не выступали с этой позицией, когда осуществлялся переход?

– Все выступали. У всех, у кого спрашивали, были против. Но только не те, кто считает, что у нас не футбольная страна. Они были «за». Какие плюсы от перехода-то? Вы только о Премьер-лиге дискутируете, а про второй дивизион забыли. Там люди по полгода не играют, а раньше играли в футбол семь-восемь месяцев в году.