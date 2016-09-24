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  • Широков: «Показатель посещаемости в РФПЛ упал, потому что играют по системе «осень-весна»

Широков: «Показатель посещаемости в РФПЛ упал, потому что играют по системе «осень-весна»

24 сентября 2016, 17:44
2

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков выразил мнение, что система проведения матчей РФПЛ «осень-весна» является главной причиной невысокой посещаемости чемпионата.

– Россия – футбольная страна?

– Естественно. Почему я не должен так считать?

– В стране – оголтелые фанаты...

– Но они же на футбол все равно идут, а не в театр и там не безобразничают. А разве Россия не футбольная страна? Как вы объясните обратное?

– Количеством зрителей на трибунах.

– Может, мы неправильно выбрали систему соревнований? Показатель посещаемости упал, потому что играют по системе «осень-весна». Когда летом играли, больше народу ходило. Вот будет исполком, тогда и выступим на эту тему. Ни болельщикам, ни футболистам, особенно в низших дивизионах эта система не подходит.

– Почему тогда футболисты не выступали с этой позицией, когда осуществлялся переход?

– Все выступали. У всех, у кого спрашивали, были против. Но только не те, кто считает, что у нас не футбольная страна. Они были «за». Какие плюсы от перехода-то? Вы только о Премьер-лиге дискутируете, а про второй дивизион забыли. Там люди по полгода не играют, а раньше играли в футбол семь-восемь месяцев в году.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (2)
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Aztec58
1474729939
Совершенно верно, за что "спасибо" Гинеру и К.
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Parham
1474730244
А март-май плюс июль-ноябрь, не восемь получаетсятся??? Только ныкать и хныкать!!! Я НЕ ВИЖУ НИ МИНУСОВ НИ ПЛЮСОВ!!! ТАК ЧТО НЕ СТОИТ НИ ЧЕГО УЖЕ МЕНЯТЬ!!
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