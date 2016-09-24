Широков: «Лично мне Аленичев не говорил, что я ленивый»

Экс-хавбек сборной России и «Спартака» Роман Широков отметил, что не удивлен словам бывшего наставника красно-белых Дмитрия Аленичева о своей лени. Футболист считает, что каждый имеет право на собственную точку зрения. Также он подчеркнул, что в национальной команде не возникало проблем с дисциплиной во время чемпионата Европы-2016.

– Дмитрий Аленичев назвал вас «ленивым достаточно». Удивились?

– У каждого – свое видение. Мне он не высказывал такого.

– Согласны с Аленичевым, что «Спартак» – не тот?

– Не тот в том плане, что в прошлом году он был чуть ниже, чем сейчас. Но, наверное, сейчас болельщикам нравится. Они голосуют ногами. Сколько было на последнем матче? Заполняемость полная. Если бы был не тот «Спартак», наверное, не ходили бы.

– В Хабаровске стал возвращаться «тот» «Спартак»?

– Трудно сказать. Предстоит непростая серия, посмотрим.

– Правда, что в сборной на Eвро-2016 были проблемы с дисциплиной?

– Не замечал.

– А разве случай в тренажерном зале – не проблема с дисциплиной?

– А что в тренажерном зале?

– Разбитая бровь Мамаева.

– Вам сказали, что в тренажерном зале?

– Да, о тренажерном зале мне говорил врач Эдуард Безуглов.

– Вы ему не доверяете?

– Я хочу вторую точку зрения.

– Как она может быть отличной от него? Он доктор.