Моуринью: «Приятно возвращаться домой с победой над действующим чемпионом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от матча 6-го тура АПЛ, в котором его подопечные нанесли разгромное поражение «Лестеру» со счетом 4:1.

«Было не так легко победить, но мы провели хорошую работу и получили результат. Сегодня получилась динамичная и интенсивная игра. Приятно возвращаться домой с победой над действующим чемпионом. В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» не мог победить «Лестер» ни разу, а в этом – мы уже дважды праздновали успех», – сказал Моуринью.