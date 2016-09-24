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  • Газзаев: «Некрасиво, когда два кандидата снимают кандидатуры на выборах в пользу третьего»

Газзаев: «Некрасиво, когда два кандидата снимают кандидатуры на выборах в пользу третьего»

24 сентября 2016, 12:49
32

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал победу своего оппонента Виталия Мутко на выборах президента РФС. По его мнению, главы РФПЛ и ФНЛ – Сергей Прядкин и Игорь Ефремов соответственно – поступили некрасиво, сняв в последний момент свои кандидатуры в пользу действующего президента.

«Я вас поздравляю. Но остаюсь при своем мнении. Некрасиво, когда два кандидата снимают кандидатуры на выборах в пользу третьего.

«Стратегия-2030» – это фикция и профанация. Кто ее составлял? Честные выборы или нечестные – вы сами все видели. Мы не сомневаемся, что инфраструктура будет на высоком уровне. Но как можно прогнозировать результаты?

О том, что Прядкин и Ефремов снимутся, знал еще до их выступления на выборах. Мне непонятны выступления всех трех других кандидатов», – сказал Газзаев.

Источник: Sports.ru
Газзаев Валерий Мутко Виталий Прядкин Сергей
Комментарии (32)
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Garrincha58
1474710967
три не богатыря против одного соловья разбойника вот и сказочке конец и всему футболу пиsдец
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aurora5858
1474711259
Господа предложите авторитетного опытного кандидата . Их НЕТ.?
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Молчуновский
1474711679
Мудко. Какую комбинацию сплел!!! Вот так бы на поле наши футболисты комбинировали. Эх, мечты, мечты.
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dimon2602
1474712462
Я в шоке что мутко что единая Россия...
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pegas1276
1474713499
муДко рулит... все поздравляю )))
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polyshuk23
1474714877
Футбола в России не будет пока у руля рфс муДок и сегодня ,завтра рфс будет банкротом и откуда возьмет денег если там уже весит долг свыше 1 миллиарда
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Влад-20
1474715301
мутко синоним жульничества в спорте.
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compka
1474715731
их девиз: "Едим Россию, мутим в футболе"
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Legioner-05
1474716747
Сами себя поизберали, кому надо ручки позолотили и это выборы мля.Это наши российские законы бумажные.
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опус 2
1474719423
Когда Газзаев в футбол играл ,Мутко в ленинградском комсомоле осваивал методы номенклатурной, подковёрной борьбы !Так что,организация выборов для него,можно сказать,дипломная работа
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