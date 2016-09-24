Газзаев: «Некрасиво, когда два кандидата снимают кандидатуры на выборах в пользу третьего»

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал победу своего оппонента Виталия Мутко на выборах президента РФС. По его мнению, главы РФПЛ и ФНЛ – Сергей Прядкин и Игорь Ефремов соответственно – поступили некрасиво, сняв в последний момент свои кандидатуры в пользу действующего президента.

«Я вас поздравляю. Но остаюсь при своем мнении. Некрасиво, когда два кандидата снимают кандидатуры на выборах в пользу третьего.

«Стратегия-2030» – это фикция и профанация. Кто ее составлял? Честные выборы или нечестные – вы сами все видели. Мы не сомневаемся, что инфраструктура будет на высоком уровне. Но как можно прогнозировать результаты?

О том, что Прядкин и Ефремов снимутся, знал еще до их выступления на выборах. Мне непонятны выступления всех трех других кандидатов», – сказал Газзаев.