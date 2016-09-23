Бердыев: «Голы «Баварии» в ворота «Ростова» – детские ошибки»

Вице-президент «Ростова» и бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сравнил игровые модели «Баварии» и «Барселоны».

«Когда мы разбирали голы, которые нам забили, — это детские элементарные ошибки Неправильное структурное распределение на поле. Они это очень хорошо знают. Но с «Баварией» были моменты, когда просто неправильно располагались — и все. Предупреждал до игры: вы не те, кого я знаю по тому году, услышьте. Не услышали. Но это хорошо, хотя и больно.

Под «Баварию» можно как-то подстроиться, а вот под «Барселону» сложно. У баварцев есть моменты, когда многое построено на игровых взаимодействиях. У «Барселоны» же все ситуативно, а это очень страшно. В «Рубине» мы как раз строили весь тренировочный процесс на воспитании у детей и совершенствовании футбольного интеллекта, который помогает играть по ситуации. Именно поэтому там работают испанцы», — отметил Бердыев.