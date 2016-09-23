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  • Бердыев: «Голы «Баварии» в ворота «Ростова» – детские ошибки»

Бердыев: «Голы «Баварии» в ворота «Ростова» – детские ошибки»

23 сентября 2016, 21:08
9

Вице-президент «Ростова» и бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сравнил игровые модели «Баварии» и «Барселоны».

«Когда мы разбирали голы, которые нам забили, — это детские элементарные ошибки Неправильное структурное распределение на поле. Они это очень хорошо знают. Но с «Баварией» были моменты, когда просто неправильно располагались — и все. Предупреждал до игры: вы не те, кого я знаю по тому году, услышьте. Не услышали. Но это хорошо, хотя и больно.

Под «Баварию» можно как-то подстроиться, а вот под «Барселону» сложно. У баварцев есть моменты, когда многое построено на игровых взаимодействиях. У «Барселоны» же все ситуативно, а это очень страшно. В «Рубине» мы как раз строили весь тренировочный процесс на воспитании у детей и совершенствовании футбольного интеллекта, который помогает играть по ситуации. Именно поэтому там работают испанцы», — отметил Бердыев.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов Ростов Бавария Барселона Бердыев Курбан
Комментарии (9)
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андрей андреев
1474654739
Всё потому,что вас Бекиевич,нет на скамейке
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Dj_CBEPXY
1474655123
Это не детские ошибки, это и есть класс команды. Более сильные команды допускают таких ошибок меньше
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1474659244
Абсолютно верно! Даже в Европах еще поискать мыслящих игроков, мгновенно принимающих нестандартные решения. Чего уж говорить про наших, воспитанных преимущественно на схемах "бей-беги" и "от ворот". Где распасовщики с дриблерами? Нету! Потому только работа с детьми, причем умная, толковая и неустанная должна быть во главе угла любого, уважающего себя клуба.
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Joko21
1474659990
на скамейку ему нужно
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a-rakhmatov
1474661541
Курбан Бекиевич, невозможно управлять командой в режиме автопилот, надо брать четки и переходить в режим ручного управления)))
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