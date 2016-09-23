Черчесов: «Мне комфортно работать вместе с Мутко»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящий выборах президента РФС. По словам специалиста, ему комфортно работать вместе с действующим президентом Виталием Мутко.

«На мое отношение к своей работе и обязанностям главного тренера национальной сборной России выборы президента РФС не повлияют. Вместе с тем, с Виталием Мутко мы с первого дня работаем вместе, обговорили все важные моменты, что называется, на берегу. Мне комфортно взаимодействовать с ним. Все вопросы, пожелания оперативно решаются, слова «нет» от него я еще не слышал», – заявил наставник национальной команды.