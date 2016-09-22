Барбоза: «Интер» – самый большой клуб Италии. Ради него я отклонил хорошие предложения»

Нападающий «Интера» Габриэл Барбоза, перешедший в миланский клуб минувшим летом из «Сантоса», рассказал о своем трансфере.

«Я счастлив стать частью истории этого клуба. Весь проект выглядит убедительно – от тренера до игроков. Это самый большой клуб Италии.

Я отклонил хорошее предложение из Китая ради «Интера». Другие клубы тоже меня приглашали, но решающую роль сыграло отношение фанатов «Интера». Я здесь, чтобы помочь им побеждать.

Все были очень любезны со мной. Не могу дождаться, когда сыграю с новыми партнерами, хочу внести свой вклад в игру. Я чувствую себя в хорошей форме и готов сыграть против «Болоньи» на этой неделе», – сказал Барбоза.