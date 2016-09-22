КДК оштрафовал «Спартак» за использование зрителями пиротехники на 50 тысяч

Сегодня прошло очередное заседание КДК РФС, на котором были вынесены решения по итогам седьмого тура РФПЛ.

«Спартак» получил штраф в размере 50 тысяч рублей за использование зрителями пиротехники во время матча против «Оренбурга». За аналогичные нарушения были наказаны «Локомотив» (10 тысяч), ЦСКА (30 тысяч) и «Ростов» (30 тысяч).

«Локомотив» и «Уфа» также заплатят по 10 тысяч рублей за то, что их главные тренеры Юрий Семин и Виктор Гончаренко без разрешения судьи покидали техническую зону.

«Арсенал» оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку начала матча против «Томи».