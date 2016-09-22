Гаджиев: «Бердыев не читал письма в РФС. Не читал его и я, но считаю свою подпись действительной»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал ситуацию вокруг заявления Объединения отечественных тренеров о том, что участие Виталия Мутко в выборах президента РФС является нарушением.

– В письме содержалось наше обращение в соответствующие комитеты РФС с просьбой разъяснить, имеет ли право министр спорта и глава союза участвовать в выборах. Если это не нарушает регламент, то хорошо. Не будет лишнего ажиотажа.

– Ваш коллега Курбан Бердыев заявил, что не подписывал документ об отстранении Мутко от выборов, и объявил о своем выходе из числа членов Объединения отечественных тренеров. Прокомментируете?

– Печально, если Курбан Бекиевич решил покинуть объединение. Мне кажется, его заявление поспешно.

Объединение отечественных тренеров подготовило документ для делегатов и общественности, в котором говорилось, что наш футбол находится в критическом состоянии, предлагались конкретные пути решения существующих проблем. Это письмо Бердыев читал, был согласен с его содержанием, никаких сомнений у него не было.

– Так в чем проблема с подписью?

– Ему позвонил кто-то из руководителей региона и поинтересовался, подписывал ли он документ о праве Мутко баллотироваться. Отсюда и возник конфликт. Курбан Бекиевич не читал текст письма, направленного в адрес РФС. В этом смысле он прав. Не читал его и я, но полагаю, что по сути своей письма не противоречат друг другу, и потому считаю свою подпись действительной. А что касается Бердыева, то, как понимаю, до него просто не смогли дозвониться в нужный момент. Документ готовился в Москве, а мы, тренеры, работаем в регионах нашей необъятной родины, и знаем проблемы нашей игры изнутри, – сказал Гаджиев.

Сегодня стало известно, что КДК РФС открыл дело в отношении главы ООТ Михаила Гершковича, подозреваемого в подделке подписи Бердыева.