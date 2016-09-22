Широков: «Готов возглавить профсоюз футболистов, если поступит предложение»

Бывший капитан сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о том, что он может возглавить Общероссийский профсоюз футболистов.

«Если такое предложение поступит и, прежде всего, игроки выразят доверие мне, то я готов буду возглавить организацию, приносить пользу и помогать тем, с кем еще не так давно был на футбольном поле. Решение в любом случае будет принимать Совет профсоюза. Но сначала давайте дождемся конференции РФС в субботу, на которую я иду делегатом профсоюза, и вернемся к этому вопросу подробнее позже», – сказал Широков.