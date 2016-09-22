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  • Раньери: «Хотим отомстить «МЮ» за поражение в матче за Суперкубок Англии»

Раньери: «Хотим отомстить «МЮ» за поражение в матче за Суперкубок Англии»

22 сентября 2016, 17:21
8

Главный тренер «Лестер сити» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Мы хотели пройти дальше в Кубке английской лиги, но теперь думаем только об «МЮ». Футболисты не испытывают усталости, ведь они привыкли играть каждые три дня. Наша физическая форма сейчас гораздо лучше, чем в начале сезона.

Отношения с Моуринью? Они прекрасные. Я люблю красное вино, и если Жозе предложит мне выпить, то соглашусь.

«Манчестер Юнайтед» победил нас в Суперкубке Англии. Теперь мы хотим отомстить», – заявил Раньери.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Лестер Моуринью Жозе Раньери Клаудио
Комментарии (8)
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panmon
1474555845
Скорее так: Отношения к вину? Они прекрасные. Я настолько люблю красное вино, что даже если Жозе предложит мне выпить, то соглашусь.
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kykyi
1474555870
"Отомстилка" то выросла?
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kauk
1474569751
давай мсти папаша ато мстилка отвалится
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Ker0s
1474571284
За щеку возьмете, мстители херовы.
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