Раньери: «Хотим отомстить «МЮ» за поражение в матче за Суперкубок Англии»

Главный тренер «Лестер сити» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Мы хотели пройти дальше в Кубке английской лиги, но теперь думаем только об «МЮ». Футболисты не испытывают усталости, ведь они привыкли играть каждые три дня. Наша физическая форма сейчас гораздо лучше, чем в начале сезона.

Отношения с Моуринью? Они прекрасные. Я люблю красное вино, и если Жозе предложит мне выпить, то соглашусь.

«Манчестер Юнайтед» победил нас в Суперкубке Англии. Теперь мы хотим отомстить», – заявил Раньери.