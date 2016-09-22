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Тихонов: «Нынешний «Спартак» – команда Аленичева»

22 сентября 2016, 14:06
7

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов считает, что в последних результата «Спартака» есть весомый вклад бывшего наставника красно-белых Дмитрия Аленичева.

«Думаю, нынешний «Спартак» еще команда Дмитрия Аленичева. Массимо Каррера добавил итальянской экспрессии и какой-то эмоциональности. Ребята стали по-другому чувствовать и вести себя внутри команды. Может быть он смог по-другому объединить их, и все-так мы все прекрасно понимаем, что человек, который готовил эту команду на протяжении нескольких месяцев – это Аленичев», – заявил Тихонов.

Россия. Премьер-лига Енисей Спартак Аленичев Дмитрий Тихонов Андрей
Комментарии (7)
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Aztec58
1474542917
Что Тихонов может знать с берегов Енисея?
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АртурZaСМ
1474542984
Буквально пару действий , которые убрал в команде Каррера могли решить все, а именно бесполезные перепасовки в штрафной противника , что я сразу заметил после смены тренера... зачастую именно этими ненужными пасами друг другу в штрафной заканчивалась любая атака , когда уже нужно было бить по воротам, а вы говорите , что не мог тренер все так быстро поменять... Это невооруженным взглядом было видно, что вся эта белеберда в штрафной соперника установка тренера поскольку все игроки в ситуации когда смело нужно было бить по воротам почему то пытались отпасовать мне это было не понятно... как только возглавил Каррера к счастью это закончилось и пошли голы...
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Диктор
1474545238
Еще раз для тугодумов повторю.Аленичев подготовил команду только в плане физики-а Каррера сделал ее КОМАНДОЙ думающей и сплоченной.И в плане техники игры если кто не видит различий ,то ему и очки не помогут.Ну не мог Аленичев создать мотивацию для команды-не мог.Удачи нынешнему тренеру Спартака и всей команде в целом-главное есть настрой.
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panmon
1474545300
Ладно бы команда выезжала на индивидуальном мастерстве и удаче (вспоминаем 1/2 ЛЧ -Челси с Ди Маттео) Тут вся команда заметно прибавила! Кто бы ни готовил и когда, но результат дает сейчас показывая игру которая спартачам лет 7 и не снилась... (не фанат Спартака)
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zigbert
1474549437
Что теперь вспоминать Аленичева,его в команде уже нет.Надо думать о будущем.
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alexandr1205
1474556976
Конечно это заслуга Аленичева, если бы он не психанул и не подал тот не светлый для Спартака день в отставку, - дальше бы уже все пошло, как по накатанной... Каррера вылез на том, что уже было сделано Аленичевым. Зря он погорячился... сейчас бы ему диферамбы пели. И не факт, что они в этом случае в Хабаровске проиграли. Возможно уже сейчас игра Спартака пойдет на спад, т.к. в команде становится меньше от Аленичева и больше от Карреры.
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