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  • Тихонов: «Победу над ЦСКА отмечу пивом. Игрокам тоже разрешил»

Тихонов: «Победу над ЦСКА отмечу пивом. Игрокам тоже разрешил»

21 сентября 2016, 18:43
14

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился эмоциями от победного матча Кубка России против ЦСКА (2:1). По словам наставника, победа красноярцев была закономерной и отметить он ее планирует пивом.

«Смешанные чувства. Обыграли ЦСКА, не забили несколько стопроцентных моментов, думаю, футбол сегодня понравился болельщикам. Открытый, с хорошими моментами был футбол. Наверное, у нас их было больше, считаю, что мы заслуженно победили. У ЦСКА был другой состав, но это не умаляет нашу хорошую игру. Это их проблемы, что армейцы привезли такой состав. Если так Премьер-лига относится к Кубку, мы относимся по-другому.

Я все прекрасно понимаю, некоторые люди впервые играют против ЦСКА или команды Премьер-лиги. В каком состоянии они должны быть? Они сначала и были такие. Возможно, большое стечение болельщиков не позволило сразу раскрепоститься ребятам. Каким образом отмечу победу? Я пива попью. А что такого?! Это же не водка. Игрокам тоже разрешил. Завтра выходной. Такое редко бывает. Футболисты – тоже люди, я сам 20 лет играл в футбол, знаю, что такое большие победы. Предупредил ребят, что только сильно нельзя расслабляться», – заявил специалист.

Источник: ФК «Енисей»
Россия. Кубок Енисей ЦСКА Тихонов Андрей
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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takca
1474473194
Молодцы. Победа по делу.
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Joko21
1474473567
заслужили!
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multiscan
1474473828
Тихонов доказал сегодня, что у старых спартаковцев ещё осталась жажда побед не смотря на различные обстоятельства, например, в виде более сильного соперника. К сожалению, у нынешних спартаковцев в головах только мысли о бабле.
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777Foma777
1474474584
молодцы, победили, но учитывая состав ЦСКА... сильно бы не радовался.
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VerSaR
1474476035
Тиша молодец, Енисей с победой!
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alex1951
1474482308
Андрюша! Пить так пить! Поговорку слыхал ? Пивом голову не обманешь....
Ответить
maior-60
1474483831
Молодцы! Так держать!
Ответить
Молчуновский
1474486699
Я надеюсь ХОРОШЕЧНЫМ пивом. Или в ближайшую "Шестерочку" администратора зашлете.
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Пастырь
1474527250
зато откровенно
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a-rakhmatov
1474603596
Пригласи на пиво Кокошу с Мамаем...)))
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