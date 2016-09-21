Тихонов: «Победу над ЦСКА отмечу пивом. Игрокам тоже разрешил»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился эмоциями от победного матча Кубка России против ЦСКА (2:1). По словам наставника, победа красноярцев была закономерной и отметить он ее планирует пивом.

«Смешанные чувства. Обыграли ЦСКА, не забили несколько стопроцентных моментов, думаю, футбол сегодня понравился болельщикам. Открытый, с хорошими моментами был футбол. Наверное, у нас их было больше, считаю, что мы заслуженно победили. У ЦСКА был другой состав, но это не умаляет нашу хорошую игру. Это их проблемы, что армейцы привезли такой состав. Если так Премьер-лига относится к Кубку, мы относимся по-другому.

Я все прекрасно понимаю, некоторые люди впервые играют против ЦСКА или команды Премьер-лиги. В каком состоянии они должны быть? Они сначала и были такие. Возможно, большое стечение болельщиков не позволило сразу раскрепоститься ребятам. Каким образом отмечу победу? Я пива попью. А что такого?! Это же не водка. Игрокам тоже разрешил. Завтра выходной. Такое редко бывает. Футболисты – тоже люди, я сам 20 лет играл в футбол, знаю, что такое большие победы. Предупредил ребят, что только сильно нельзя расслабляться», – заявил специалист.