«Спартак» сыграет со «СКА-Хабаровск» в Кубке России

Сегодняшний игровой день открывается матчем 1/16 финала Кубка России, в котором «СКА-Хабаровск» будет принимать «Спартак» на своем поле.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 12:00. Не пропустите!