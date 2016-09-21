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  • Мирзоян: «Результат Карреры в «Спартаке» говорит сам за себя»

Мирзоян: «Результат Карреры в «Спартаке» говорит сам за себя»

21 сентября 2016, 09:31
6

Президент Союза ветеранов футбола России, советник президента РФС и ветеран «Спартака» Александр Мирзоян накануне матча 1/16 финала Кубка России против «СКА-Хабаровска» оценил работу главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Обычно на такие матчи представители низших лиг настраиваются сильнее фаворитов. Они хотят доказать, что не хуже их. Часто случается, что и побеждают. Но коль «Спартак» полетел в Хабаровск основным составом, значит, команда отправилась туда не на прогулку. Тем более сейчас красно-белые почувствовали вкус победы.

Каррера? Результат говорит сам за себя. Команда заиграла, начала побеждать. Как можно оценить работу тренера – только положительно. Что будет дальше, мы не знаем. Конечно, я не ожидал такого результата. Я и не знал о существовании Карреры до его прихода в «Спартак». Это была такая темная лошадка. Но на данный период назначение Карреры главным тренером себя оправдало. Надеюсь, что и в дальнейшем он зарекомендует себя как тренер, который добивается успеха», – рассказал Мирзоян.

Напомним, матч «СКА-Хабаровск» – «Спартак» состоится в среду, 21 сентября, в 12:00 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Россия Спартак Каррера Массимо
Комментарии (6)
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Юрий Крутько
1474439888
Каррера-умница и большой профессионал!Большой удачи ему в Спартаке!
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alex1951
1474439936
Может и золотишко пора на шею повесить?
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lexa52rusnnVOLGA
1474441351
это не надолго, выше 3го места не займут
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VVM1964
1474442466
ВПЕРЕД СПАРТАК !!!
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Диктор
1474446984
Удачи ему как тренеру.Спартак верим в тебя.
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