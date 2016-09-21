Мирзоян: «Результат Карреры в «Спартаке» говорит сам за себя»

Президент Союза ветеранов футбола России, советник президента РФС и ветеран «Спартака» Александр Мирзоян накануне матча 1/16 финала Кубка России против «СКА-Хабаровска» оценил работу главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

«Обычно на такие матчи представители низших лиг настраиваются сильнее фаворитов. Они хотят доказать, что не хуже их. Часто случается, что и побеждают. Но коль «Спартак» полетел в Хабаровск основным составом, значит, команда отправилась туда не на прогулку. Тем более сейчас красно-белые почувствовали вкус победы.

Каррера? Результат говорит сам за себя. Команда заиграла, начала побеждать. Как можно оценить работу тренера – только положительно. Что будет дальше, мы не знаем. Конечно, я не ожидал такого результата. Я и не знал о существовании Карреры до его прихода в «Спартак». Это была такая темная лошадка. Но на данный период назначение Карреры главным тренером себя оправдало. Надеюсь, что и в дальнейшем он зарекомендует себя как тренер, который добивается успеха», – рассказал Мирзоян.

Напомним, матч «СКА-Хабаровск» – «Спартак» состоится в среду, 21 сентября, в 12:00 по московскому времени.