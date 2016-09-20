Селюк: «Даже мой дед выиграл бы Бундеслигу с «Баварией», не говоря уже о Гвардиоле»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк не считает успехи «Барселоны» и «Баварии» заслугой нынешнего главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы. По его мнению, в каталонском клубе испанскому специалисту повезло с таким игроком, как Лионель Месси, а Бундеслигу с мюнхенцами мог бы выиграть даже его дед.

«Хосеп добился успеха в «Барселоне» и «Баварии», но взгляните на этот успех: Он принял коллектив, который был выстроен Франком Райкардом, кроме того, ему повезло с Лионелем Месси. Именно аргентинец делал «Барсу», а не Хосеп. Луис Энрике доказал, что успех сине-гранатовых не принадлежит Гвардиоле.

То же самое было в Мюнхене. «Бавария» выиграла требл перед приходом Гвардиолы. У нее уже была отличная команда на поле и организация за его пределами. Он не мог потерпеть неудачу, даже мой дед смог бы выиграть Бундеслигу с этой командой. Анчелотти также будет поддерживать «Баварию» в топе. Но при этом, я думаю, он сможет победить в Лиге чемпионов. Своим уходом из «Баварии» Гвардиола осчастливил множество людей. В Мюнхене он не был популярен», – сказал Селюк.