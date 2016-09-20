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  • Селюк: «Даже мой дед выиграл бы Бундеслигу с «Баварией», не говоря уже о Гвардиоле»

Селюк: «Даже мой дед выиграл бы Бундеслигу с «Баварией», не говоря уже о Гвардиоле»

20 сентября 2016, 22:19
11

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк не считает успехи «Барселоны» и «Баварии» заслугой нынешнего главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы. По его мнению, в каталонском клубе испанскому специалисту повезло с таким игроком, как Лионель Месси, а Бундеслигу с мюнхенцами мог бы выиграть даже его дед.

«Хосеп добился успеха в «Барселоне» и «Баварии», но взгляните на этот успех: Он принял коллектив, который был выстроен Франком Райкардом, кроме того, ему повезло с Лионелем Месси. Именно аргентинец делал «Барсу», а не Хосеп. Луис Энрике доказал, что успех сине-гранатовых не принадлежит Гвардиоле.

То же самое было в Мюнхене. «Бавария» выиграла требл перед приходом Гвардиолы. У нее уже была отличная команда на поле и организация за его пределами. Он не мог потерпеть неудачу, даже мой дед смог бы выиграть Бундеслигу с этой командой. Анчелотти также будет поддерживать «Баварию» в топе. Но при этом, я думаю, он сможет победить в Лиге чемпионов. Своим уходом из «Баварии» Гвардиола осчастливил множество людей. В Мюнхене он не был популярен», – сказал Селюк.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Бавария Гвардиола Хосеп
Комментарии (11)
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Raxor
1474399972
ну так-то Селюк прав, но и пепка не физрук, с его приходом игроки становятся лучше, индивидуально. Ну, а в плане игры многие топ тренеры уже читают его тактики и поэтому он не может воссоздать команду похожую на барсу его времен. Думаю он улучшит игру Сити, но сити не будет в одной строке баварией, барсой или реалом
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zarsm
1474400285
У Пепа хейтер появился :D
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Молчуновский
1474401835
Дед Селюка в гробу перевернулся.
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Aztec58
1474402486
Селюк и Червиченко часом не родственники?
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Пикап96
1474403288
Прав полностью на 100%. В Барсе времен Пепа блистали Хави, Иньеста и Месси. С такими игроками даже тренер российской женской сборной по гандболу выйграл бы ЛЧ. Бавария под его руководством ничего значимого не выиграла. Тоже самое будет и с Ман Сити;) Помяните мое слово) От силы кубок и может быть чемпионат, но с большооооой натяжкой)
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каа
1474445677
Гвардиолла - Великий игрок и очень приличного уровня тренер...И если он не рассчитывает на какого то игрока, то это его право как тренера ... А агенту Селюку не следовало бы завышать интерес к себе принижая заслуги другого...Хотя и его можно понять ..терять столько халявных денег...?! (((
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egrrr
1474521029
Зависть плохое чувство. А сколько гвардиолу ругали когда он не брал в состав барсы рональдиньо и делал ставку на месси...???
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Егор Велунов
1474563412
Бедный дед Селюка. деда проглядели скауты Европы. пропал выдающийся тренер. Даже лично Селюку не предложит никто и команды третьего дивизиона Германии или Англии...:) У агента крыша поехала, видимо плохи его дела...
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