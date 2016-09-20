ЦСКА отправился на кубковый матч против «Енисея» без ряда ключевых футболистов

Московский ЦСКА отправился в Красноярск на матч 1/16 финала Кубка России против «Енисея». Армейцы не взяли ряд ключевых игроков.
На игру отправились следующие футболисты:
Вратари: Сергей Чепчугов, Илья Помазун.
Защитники: Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Муталип Алибеков, Иван Маклаков.
Полузащитники: Бибрас Натхо, Алексей Ионов, Георги Миланов, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Тимур Пухов, Иван Олейников, Константин Кучаев.
Нападающие: Карлос Страндберг, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов.
Источник: ПФК ЦСКА