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  • ЦСКА отправился на кубковый матч против «Енисея» без ряда ключевых футболистов

ЦСКА отправился на кубковый матч против «Енисея» без ряда ключевых футболистов

20 сентября 2016, 16:17
17

Московский ЦСКА отправился в Красноярск на матч 1/16 финала Кубка России против «Енисея». Армейцы не взяли ряд ключевых игроков.

На игру отправились следующие футболисты:

Вратари: Сергей Чепчугов, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Муталип Алибеков, Иван Маклаков.

Полузащитники: Бибрас Натхо, Алексей Ионов, Георги Миланов, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Тимур Пухов, Иван Олейников, Константин Кучаев.

Нападающие: Карлос Страндберг, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Кубок Енисей ЦСКА
Комментарии (17)
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Сергей Свояк
1474378038
Опрометчиво
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xxxl8484
1474378049
зря
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Kulimen
1474378988
И правильно, резервисты тоже играть должны.
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prtcs
1474379215
Удачи.
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gor77
1474380647
Хорошей игры!
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ivanthebest
1474382243
Надеюсь коней накажут за их пижонское отношение к кубку...
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lebron777
1474390271
мы в коем веке в городе 16 тысяч на стадионе соберем а тут Гордюшенко, Хосонов,Маклаков Алибеков Пухов Кучаев , очень обидно конечно, ждали праздника ... ну хоть на Натхо и березуцкого вживую посмотреть ) капец конечно ) теперь точно обязаны выигрывать московских пежонов )))да вот только у самих все переломанные ))вперед Енисей!!!!!
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Андрей Ермошин
1474390834
Цеська рушил играть на два фронта: чемпионат и ЛЧ, на кубок России жил не хватит.
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МЯСО87
1474395910
Ой. Коника может просрать... хотя думаю гинер судью уже зарядил
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ZenitVelikZzzZZZxXxx
1474396122
а чего свинотка с великими питирбурЗцами цирк тут устроили) Кони всегда 1/16 вторым составом гоняют, а в финале стабильно. а вот свинотка без трофеев.
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