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Широков займет должность советника министра спорта Подмосковья по развитию футбола

20 сентября 2016, 13:22
3

Бывший футболист «Зенита», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА и сборной России Роман Широков в ближайшее время может занять должность советника министра спорта Подмосковья Романа Терюшкова по развитию футбола .

«Мы договорились на советника по развитию футбола в области, и этот вопрос будет решен после того, как в РФС пройдут выборы. В любом случае мы уже начали работать по молодежным движениям, он сейчас думает над созданием своей собственной футбольной школы Романа Широкова. То есть он сейчас будет полностью заниматься нашими молодежными чемпионатами Московской области, будет улучшать их качество, функциональность», – заявил Терюшков.

Источник: ТАСС
Россия Широков Роман
Комментарии (3)
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4agaaa
1474368640
Че так слабенько то???Давай сразу президента РФ! Вы там че курите?
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subbotaspartak
1474379897
Ну подмосковье щас широко разовьётся, покуда рома до конца не за.бётся.
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никита голоян
1474383951
в стране нет денег.... а Широкову нашлись??))
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