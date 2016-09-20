У «Луча-Энергии» нет денег на аренду стадиона

Как стало известно «Бомбардиру», матч 14-го тура Футбольной национальной лиги между «Лучем-Энергией» и «Спартаком-2» на грани срыва. У владивостокского клуба нет денег на аренду стадиона «Динамо».

Отметим, что ранее сообщалось о намерении футболистов «Луча» бойкотировать матч с красно-белыми по причине долга по зарплате, который составляет около трех месяцев. Сегодня на тренировку не вышли не только игроки основного состава, но и футболисты молодежных команд, администрация и ДЮСШ.