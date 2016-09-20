Тихонов: «Енисею» козырять перед чемпионами пока нечем»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов признал, что его команде будет крайне сложно в матче 1/16 финала Кубка России с ЦСКА.

– «Енисей» подходит в не самом лучшем состоянии с точки зрения кадров, насколько это влияет на подготовку к ЦСКА?

– Не очень хорошо, когда у тебя много футболистов травмировано, тем более в преддверии серьезных матчей.

– Ждете ли основной состав ЦСКА в Красноярске?

– Примерно понятно, кто выйдет на поле у ЦСКА. Леонид Слуцкий, скорее всего, даст отдохнуть некоторым основным игрокам, но футболисты обоймы, выходящие на замену, не намного слабее. У таких команд, как ЦСКА, в приоритете все игры, просто идет ротация.

– В чем видите главный козырь «Енисея» в игре с чемпионом?

– В болельщиках, которых будет полный стадион, сейчас он может вместить шестнадцать тысяч. Нам козырять перед чемпионами пока нечем!

– Насколько поможет ничья (2:2) с ЦСКА на предсезонном сборе в подготовке к матчу?

– Думаю, для наших ребят это был полезный опыт, когда на базе ЦСКА мы сыграли с таким соперником вничью. Надеюсь, что моим игрокам это добавит уверенности.