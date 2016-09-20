Икарди договорился с «Интером» о новом контракте

Уже на следующей неделе «Интер» официально объявит о продлении контракта со своим капитаном Мауро Икарди.

Как сообщает источник, стороны достигли предварительной договоренности. Согласно условиями нового соглашения, 23-летний аргентинец будет получать 5,5 миллиона евро за сезон, а минимальная сумма отступных составит 100 миллионов евро, причем перейти в другой итальянский клуб Икарди просто не сможет.

В прошлом сезоне Икарди провел в чемпионате Италии 33 матча, в которых забил 16 голов.