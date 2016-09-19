Кейн травмировал голеностоп в матче с «Сандерлендом»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не смог завершить победный матч Премьер-лиги против «Сандерленда», в котором он стал автором единственного гола. За три минуты до окончания основного времени матча футболист вынужден был покинуть поле из-за травмы голеностопа после столкновения с защитником «черных котов» Папи Джилободжи.

«О степени серьезности повреждения узнаем в понедельник», – сказал после матча наставник «шпор» Маурисио Покеттино.

Стоит отметить, что в пяти матчах текущего сезона на счету Кейна два гола и одна результативная передача.