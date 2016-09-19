Зидан: «Мне нравится рекордная серия»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мыслями относительно повторения рекордной серии «Барселоны» – 16 побед подряд в Примере.

«Мне это нравится. Эту работу делают мои футболисты – и делают феноменально. Для меня главное – продолжать прибавлять. Примера является очень долгим турниром. Но мы ценим это достижение», – заявил Зидан.

Напомним, «Реал» в матче четвертого тура чемпионата Испании на выезде взял верх над «Эспаньолом» (2:0). Эта победа стала для подопечных Зинедина Зидана уже 16-й кряду в Примере, что позволило мадридскому клубу повторить рекорд «Барселоны» сезона-2010/11. Победная серия «Реала» началась 2 марта 2016 года в игре против «Леванте».