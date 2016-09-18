Слуцкий: «Рад, что смогли в концовке дожать «Крылья Советов»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился наблюдениями от победного матча 7-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

«Матч разбился на две составляющие. Первое – это начальный отрезок, когда забили гол и могли увеличить преимущество. Но из-за того, что не смогли это сделать – получили мяч, который уравнял шансы команд. Поэтому рад, что смогли в концовке дожать и реализовать один из моментов, которые у нас были.

Плотный график? Суть не в матче с «Байером», а в большом количестве игр на выезде. Мы очень много летаем, но причины осложнений в сегодняшнем поединке лежат не в этой плоскости. Мы должны были спокойно доводить встречу до победы, но не использовали моменты в начале игры», – цитирует Слуцкого корреспондент «Бомбардира» Алексей Медницкий.