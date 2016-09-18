Энрике: «Есть еще над чем работать, но я спокоен»

Наставник «Барселоны» Луис Энрике пообщался с журналистами после матча чемпионата Испании против «Леганеса» (5:1).

«Когда наша команда владеет мячом, то мы часто играем по схеме 3-4-3 с тремя центральными защитниками. Но по ходу встречи игроки перестраиваются. Ничего странного в этом нет. Есть еще над чем работать, но я спокоен. Когда играешь против соперника с высоким прессингом, это всегда доставляет хлопоты, но с другой стороны – мы получаем свободное пространство», – сказал Луис Энрике.