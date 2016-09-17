Гвардиола: «Борнмут» – лучшая команда из тех, с кем мы играли в этом сезоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениям после матча пятого тура АПЛ против «Борнмута» (4:0).

«Борнмут» – лучшая команда из тех, с кем мы играли в этом сезоне. Когда они контролировали мяч, то могли создать нам больше проблем, чем другие команды, использовавшие длинные забросы.

Я не могу согласиться с тем, что нам все дается легко, потому что мы тяжело трудились, чтобы поставить такую игру. «Борнмут» – лучшая из пяти команд, с которыми мы играли в АПЛ, так что я доволен.

Мы будем проигрывать и будем ошибаться, это часть процесса», – сказал Гвардиола.