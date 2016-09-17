Семин: «В случае больших пробок «Локомотив» вновь может воспользоваться МЦК»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что сегодняшняя поездка на домашний матч РФПЛ против «Уфы» посредством Московского центрального кольца (МЦК), может стать не последней для железнодорожников в будущем. Напомним, футболисты красно-зеленых выехали на игру с «горожанами» с платформы «Ботанический сад», закончив свой маршрут на станции «Локомотива», что располагается вблизи с домашней арены команды.

«Хочу поздравить РЖД и всех москвичей с этим великолепием. Бывало, мы добирались раньше до стадиона на метро. А тут даже быстрее. Я посмотрел: если сесть на Кутузовской, то через 35 минут будешь в Черкизове. Так что если будут 10-балльные пробки по пути из Баковки, то, возможно, еще воспользуемся МЦК. Ребятам понравилось, хотя они сейчас, конечно, сконцентрированы на матче», – сказал Семин.