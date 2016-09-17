Балай, Лебеденко и Митришев – в атаке «Терека» на матч с «Амкаром»

«Терек» и «Амкар» определись со стартовыми составами на игру седьмго тура РФПЛ.

Терек: Годзюр, Уциев, Родолфо, Анхель, Мохаммади, Пирис, Кузяев, Иванов, Митришев, Лебеденко, Балай.

Запасные: Городов, Гудиев, Плиев, Кен, Брызгалов, Мбенгуе, Роши, Мирзов, Садаев, Грозав, Кадыров.

Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Милькович, Гол, Баланович, Йовичич, Прокофьев, Бодул.

Запасные: Будаков, Хомич, Черенчиков, Конде. Комолов, Гиголаев, Хурцидзе, Шаваев, Костюков, Анене, Салугин, Шиндер.