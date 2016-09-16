Каррера: «В победе над «Оренбургом» есть и заслуга «Спартака», и доля удачи»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что его команда в матче 7-го тура чемпионата России с «Оренбургом» добыла очень тяжелую победу. Напомним, что красно-белые выиграли у своего соперника со счетом 3:1 и закрепились на первой строчке в турнирной таблице.

— Мы знали, что сегодня будет очень сложно. Несмотря на то, что «Оренбург» — команда не самого высокого уровня, она всегда действует компактно. И ей тяжело забить. Нам пришлось нелегко во втором тайме. И причиной этому — игра соперника. Конечно, оренбуржцы хотели победить. В концовке наши ребята контролировали ход встречи и смогли заработать три очка. Но в том, что мы выиграли, есть и наша заслуга, и доля удачи.

— Два мяча красно-белые забили на контратаках. Как сегодняшнему «Спартаку» проще действовать — первым номером или вторым?

— У каждого матча своя история. Порой идем от игры соперника. Стараемся у каждой команды найти слабые места. Знал, что оренбуржцы дома будут атаковать большими силами. Поэтому нам было намного проще действовать на контратаках.