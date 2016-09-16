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  • Каррера: «В победе над «Оренбургом» есть и заслуга «Спартака», и доля удачи»

Каррера: «В победе над «Оренбургом» есть и заслуга «Спартака», и доля удачи»

16 сентября 2016, 21:17
6

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что его команда в матче 7-го тура чемпионата России с «Оренбургом» добыла очень тяжелую победу. Напомним, что красно-белые выиграли у своего соперника со счетом 3:1 и закрепились на первой строчке в турнирной таблице.

— Мы знали, что сегодня будет очень сложно. Несмотря на то, что «Оренбург» — команда не самого высокого уровня, она всегда действует компактно. И ей тяжело забить. Нам пришлось нелегко во втором тайме. И причиной этому — игра соперника. Конечно, оренбуржцы хотели победить. В концовке наши ребята контролировали ход встречи и смогли заработать три очка. Но в том, что мы выиграли, есть и наша заслуга, и доля удачи.

— Два мяча красно-белые забили на контратаках. Как сегодняшнему «Спартаку» проще действовать — первым номером или вторым?

— У каждого матча своя история. Порой идем от игры соперника. Стараемся у каждой команды найти слабые места. Знал, что оренбуржцы дома будут атаковать большими силами. Поэтому нам было намного проще действовать на контратаках.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Каррера Массимо
Комментарии (6)
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richi
1474050147
И доля народных судеек. Все как всегда.
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Фан666
1474055727
Везёт сильнейшему или богатейшему. В данном случае сильнейшему
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Iskandero
1474100069
Чем лучше играете, тем больше везет!
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bzfar
1474104204
Как интересно звучит на итальянском "оренбуржцы", как сказал Каррера? :-)
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cska-62
1474113114
По первым матчам было ясно, что "Оренбург" не будет представлять из себя "мальчика для битья" в РФПЛ, и ещё попортит нервы даже лидерам... Я об этом уже писал, вчерашний матч тому подтверждение... Гадать не берусь, но думаю, что у команды Роберта Евдокимова хорошие шансы закрепиться в премьер-лиге.
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