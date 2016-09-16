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  • Мостовой: «Спартаку» фартит. «Оренбург» не заслуживал поражения»

Мостовой: «Спартаку» фартит. «Оренбург» не заслуживал поражения»

16 сентября 2016, 19:32
29

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился наблюдениями от матча 7-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Напомним, красно-белые одержали в этой встрече победу со счетом 3:1 и закрепились на первой строчке в турнирной таблице.

«Спартаку» фартит, а когда фартит, невольно думаешь о чемпионстве. Но пока об этом рано говорить. Можно вспомнить, когда ЦСКА выигрывал вроде бы незаслуженно. У «Спартака» сейчас происходит примерно то же самое. При счете 1:1 у «Оренбурга» был моментище. Забей тогда, и при счете 2:1 красно-белым было бы сложно отыграться.

Почему «Спартак» допустил такое большое количество ошибок в обороне? Футболисты понимали, что в любой момент могут добавить и забить, что и произошло. Не сказал бы, что «Оренбург» заслуживал поражения. Просто у красно-белых есть такой игрок как Квинси Промес, который может забить и отдать. Хорошо сыграл Артем Ребров. Но ему нужно перестать целовать штанги – это некрасиво. Молодые игроки всегда любят показухой заниматься», — сказал Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Ребров Артем Промес Квинси Мостовой Александр
Комментарии (29)
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ivanthebest
1474043805
Вот последнего, кого нужно слушать, так это его... Неадекват ещё тот... Даже Бубентина на его фоне, сверхъадекватно смотрится... То у Мостового Спартак должен был колхозников из Аека закрытыми глазами проходить, то он кричит что Каррера не тренер... Языком чешет вообще не думая...
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uS_Number oNe
1474044975
Ну за последние 15 лет должно же за фартить Спартаку.. а то всё не фартит.
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Павелий
1474045096
Не ожидал от Мостового таких слов про Реброва и штанги. Я сам вратарь, со штангами разговариваю, целую и т.д.
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dimid
1474045112
Мостовой, тебе ли не знать, что фартит сильнейшим!
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nikita08
1474045321
мост спецом так говорит,чтобы парни не расслаблялись.
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VerSaR
1474045994
Везет тому кто везет, а Спартак на данный момент везет, что радует
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4agaaa
1474046084
Оборона пожарила, заставляли нервничать, но итог игры ПОБЕДА СПАРТАКА! Оренбург, спасибо за игру, играли до последнего! Хороший матч, Красно-белые с победой!!!
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Юрий Крутько
1474046756
Коротко:везет сильнейшим!А целовать или нет штанги это на усмотрение игрока,никто не может ему это запретить!
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батог
1474047321
Если бы бабушке член, Саша, была бы дедушкой!
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Коняга со стажем
1474047938
Побеждает сильнейший! А повезло-не повезло это разговор ниочем.
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