Мостовой: «Спартаку» фартит. «Оренбург» не заслуживал поражения»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился наблюдениями от матча 7-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Напомним, красно-белые одержали в этой встрече победу со счетом 3:1 и закрепились на первой строчке в турнирной таблице.

«Спартаку» фартит, а когда фартит, невольно думаешь о чемпионстве. Но пока об этом рано говорить. Можно вспомнить, когда ЦСКА выигрывал вроде бы незаслуженно. У «Спартака» сейчас происходит примерно то же самое. При счете 1:1 у «Оренбурга» был моментище. Забей тогда, и при счете 2:1 красно-белым было бы сложно отыграться.

Почему «Спартак» допустил такое большое количество ошибок в обороне? Футболисты понимали, что в любой момент могут добавить и забить, что и произошло. Не сказал бы, что «Оренбург» заслуживал поражения. Просто у красно-белых есть такой игрок как Квинси Промес, который может забить и отдать. Хорошо сыграл Артем Ребров. Но ему нужно перестать целовать штанги – это некрасиво. Молодые игроки всегда любят показухой заниматься», — сказал Мостовой.