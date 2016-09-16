Каррера: «Спартак» играл против очень хорошей команды»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился наблюдениями от победы над «Оренбургом» в матче 7-го тура чемпионата России, которая позволила красно-белым закрепиться на первой строчке в турнирной таблице.

«Игра получилась такой, как я и предполагал. Мы играли против хорошей команды. В первом тайме была довольно равная игра. Здорово, что мы забили первыми. А во втором тайме мы доказали, что для победы нужно нечто большее.

Каждый матч сложен по-своему. Необходим высокий уровень концентрации, иначе с каждым соперником будет очень тяжело», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».