Семин: «Локомотив» мог не проиграть «Спартаку»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подчеркнул, что матч 6-го тура чемпионата России против «Спартака» мог закончиться положительно для его команды. Напомним, что встреча, состоявшаяся на «Открытие Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

– Вы пришли в команду, которая на тот момент не выигрывала, потом была очень эмоциональная победа, а затем поражение в дерби. Такое волнообразное психологическое состояние мешает?

– Нет. Ничего не мешает. Это часть чемпионата, в котором могут быть и поражения. Тем более, что мы уступили лидеру, который действительно играет неплохо, хотя мы, на мой взгляд, могли и не проиграть. Этот матч мог быть для нас положительным. Но так произошло. Поэтому мы должны разобраться, почему проиграли и двигаться дальше. Об этой встрече уже нет смысла думать и говорить. Она была вчера. Впереди нас ждет другая игра.

– Матч с «Уфой» станет для вас первым на родном стадионе спустя много времени. Думали об этом?

– Нет. Я об этом не думаю, потому что к результату это не имеет никакого отношения.

– Когда поступило предложение от «Локомотива», вам понадобилось какое-то время, чтобы подумать над ним или вы все решили сразу?

– Мне время не понадобилось.

– Кепку мы еще увидим, которую вы сняли в прошлом матче?

– Это чисто внутренние нюансы, которые есть у любого тренера. Посмотрим, как я буду себя чувствовать.