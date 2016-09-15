Семин: «Локомотив» мог не проиграть «Спартаку»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подчеркнул, что матч 6-го тура чемпионата России против «Спартака» мог закончиться положительно для его команды. Напомним, что встреча, состоявшаяся на «Открытие Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.
– Вы пришли в команду, которая на тот момент не выигрывала, потом была очень эмоциональная победа, а затем поражение в дерби. Такое волнообразное психологическое состояние мешает?
– Нет. Ничего не мешает. Это часть чемпионата, в котором могут быть и поражения. Тем более, что мы уступили лидеру, который действительно играет неплохо, хотя мы, на мой взгляд, могли и не проиграть. Этот матч мог быть для нас положительным. Но так произошло. Поэтому мы должны разобраться, почему проиграли и двигаться дальше. Об этой встрече уже нет смысла думать и говорить. Она была вчера. Впереди нас ждет другая игра.
– Матч с «Уфой» станет для вас первым на родном стадионе спустя много времени. Думали об этом?
– Нет. Я об этом не думаю, потому что к результату это не имеет никакого отношения.
– Когда поступило предложение от «Локомотива», вам понадобилось какое-то время, чтобы подумать над ним или вы все решили сразу?
– Мне время не понадобилось.
– Кепку мы еще увидим, которую вы сняли в прошлом матче?
– Это чисто внутренние нюансы, которые есть у любого тренера. Посмотрим, как я буду себя чувствовать.