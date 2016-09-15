Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин: «Локомотив» мог не проиграть «Спартаку»

15 сентября 2016, 12:16
14

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подчеркнул, что матч 6-го тура чемпионата России против «Спартака» мог закончиться положительно для его команды. Напомним, что встреча, состоявшаяся на «Открытие Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

– Вы пришли в команду, которая на тот момент не выигрывала, потом была очень эмоциональная победа, а затем поражение в дерби. Такое волнообразное психологическое состояние мешает?

– Нет. Ничего не мешает. Это часть чемпионата, в котором могут быть и поражения. Тем более, что мы уступили лидеру, который действительно играет неплохо, хотя мы, на мой взгляд, могли и не проиграть. Этот матч мог быть для нас положительным. Но так произошло. Поэтому мы должны разобраться, почему проиграли и двигаться дальше. Об этой встрече уже нет смысла думать и говорить. Она была вчера. Впереди нас ждет другая игра.

– Матч с «Уфой» станет для вас первым на родном стадионе спустя много времени. Думали об этом?

– Нет. Я об этом не думаю, потому что к результату это не имеет никакого отношения.

– Когда поступило предложение от «Локомотива», вам понадобилось какое-то время, чтобы подумать над ним или вы все решили сразу?

– Мне время не понадобилось.

– Кепку мы еще увидим, которую вы сняли в прошлом матче?

– Это чисто внутренние нюансы, которые есть у любого тренера. Посмотрим, как я буду себя чувствовать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Спартак Семин Юрий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
товрос
1473931585
а РОСТОВ мог выиграть у БАВАРИИ
Ответить
EFR
1473931939
дак проиграл же
Ответить
B-E-S
1473934737
Три пенальти на Кутепове и удаление Комбарова и мог. Ой нет, не так! Новая тачка у судьи и все отлично!!! И только скромненько так комментатор заметил - а в англии почему-то пенальти такие ставят.
Ответить
VVM1964
1473946855
ЕСЛИ БЫ .......
Ответить
MaxSpartakM
1473947055
Старое зачем порошить? Было . И все! Надо дальше жить и играть
Ответить
С-Пб on-line
1473950102
Петушка на безболку поменял и сразу не фарт!
Ответить
a-rakhmatov
1473957701
"После пожара хрен насос".....
Ответить
Aztec58
1473960009
Мог да не смог!
Ответить
Zeff
1474031539
Теоретически мог, но выиграть нет.
Ответить
Главные новости
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
Трогательное заявление Месси о смерти отца
16:23
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
2
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
2
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Все новости
Все новости
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
2
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
1
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
2
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
12
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
9
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
4
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
2
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
8
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
13
Генич описал победу «Краснодара» над «Спартаком» двумя словами
11:21
4
Бубнов объяснил поражение «Спартака» от «Краснодара»
11:03
1
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
15
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
7
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
4
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
4
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
6
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
6
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
7
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+