Слуцкий: «Наши клубы в ЛЧ играют без запаса прочности»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).

«Учитывая то, как наши клубы играют в Лиге чемпионов, у нас никогда нет прямо-таки запаса прочности. Каждый матч ты играешь на сверхпределе, на максимуме. И не факт, что этого максимального уровня достаточно для нужного тебе результата.

В этот раз хватило, чему мы рады. Надеюсь, что борьба в нашей группе будет идти до самого конца. Повторюсь: иметь запас прочности для наших клубов в Лиге чемпионов – достаточно сложно. Особенно в такой непростой группе», – сказал Слуцкий.