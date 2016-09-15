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Слуцкий: «Наши клубы в ЛЧ играют без запаса прочности»

15 сентября 2016, 00:45
3

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).

«Учитывая то, как наши клубы играют в Лиге чемпионов, у нас никогда нет прямо-таки запаса прочности. Каждый матч ты играешь на сверхпределе, на максимуме. И не факт, что этого максимального уровня достаточно для нужного тебе результата.

В этот раз хватило, чему мы рады. Надеюсь, что борьба в нашей группе будет идти до самого конца. Повторюсь: иметь запас прочности для наших клубов в Лиге чемпионов – достаточно сложно. Особенно в такой непростой группе», – сказал Слуцкий.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Байер ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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товрос
1473917510
а разве в лиге чемпионов бывают простые группы,это не чемпионат России
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Юрий Крутько
1473928350
Намек на укрепление состава?Но,скорей всего,больше Леонид Викторович,имеет в в виду более кардинальные меры-усиление всей Российской футбольной лиги и,конечно,он прав...
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subbotaspartak
1473954752
Это говорит тренер чемпионов... А ты кого воспитал, и готовишь снова? Деньги собирают команду, но не учат играть игроков, Хорошо, что тебе не доверяют пацанов.
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