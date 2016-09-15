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  • Широков: «Не читайте об антирекорде Акинфеева. Он никоим образом не виноват»

Широков: «Не читайте об антирекорде Акинфеева. Он никоим образом не виноват»

15 сентября 2016, 00:21
7

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков в эфире канала «Матч ТВ» оценил игру армейцев в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).

«Судя по тому, как начался матч, ЦСКА можно поздравить. В отличие от первых 35 минут, второй тайм команда провела достаточно неплохо. Здорово, что собрались.

Игорь, как всегда, выдал отличную игру. Спас ребят в нескольких моментах, дал команде возможность вернуться в игру, а команда это с успехом сделала.

Антирекорд Акинфеева? Не читайте об этом. Он никоим образом не виноват в пропущенных мячах.

По ходу игры был отрезок, когда появилось ощущение, что «Байер» может воспроизвести счет вчерашнего матча «Бавария» – «Ростов», однако Игорь отлично отыграл эти минуты и несколько раз выручил команду», – сказал Широков.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Байер ЦСКА Акинфеев Игорь Широков Роман
Комментарии (7)
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Майор Дзагоев
1473888465
Согласен с Ромой - Игорь тем сейвом практически перевернул игру. Настоящий капитан
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Александр ЗА
1473888801
Да
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vovan55
1473890552
Да какой антирекорд - рекорд столько матчей сыграть в ЛЧ
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prtcs
1473897475
Спасибо Игорю.....
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nik55
1473914871
а кто должен выручать массажист команды ? 'это его работа и за это ему платят
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Totti11
1473928193
Вы меня извените, но если Игнашевич и Березуцкий дальше будут так защищаться, то Акинфеев каждый год будет номинирован на лучший сейв сезона! А потом ещё будет номинация сейв с добивания! Это как так нужно обороняться, что бы у вратаря было к 25 минуте первого тайма 4 сейва и 2 пропущенных мяча (первый с оффсайда, ладно)! Я уважаю Сергея и Василия, но Леонид Викторович пора защиту омолаживать, скорости не те уже! Лучше бы вы взяли Ивана у Ростова, а не Зенит! В играх сборной перед Евро говорили Вам, Игнашевич смотрится медленно на фоне Березуцкого даже, он не успевает! Но когда я увидел последние игры сборной, то тут уж извените, Новосельцев, Семёнов, Кудряшов в сравнении с Василием это просто Усэйны Болты!!! Слуцкому надо срочно начинать что-то придумывать с изменением центра обороны, а эти пускай уже тренировать начинают!
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OOOVVV.
1473931965
Полностью согласен с Романом. По количеству игр в ЛЧ и ЛЕ Игорь превзошёл легендарного Р.Дасаева (у которого никто не считал пропущенные мячи).Кстати и по количеству сухарей(246) Игорь установи рекорд!
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