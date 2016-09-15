Широков: «Не читайте об антирекорде Акинфеева. Он никоим образом не виноват»

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Широков в эфире канала «Матч ТВ» оценил игру армейцев в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).

«Судя по тому, как начался матч, ЦСКА можно поздравить. В отличие от первых 35 минут, второй тайм команда провела достаточно неплохо. Здорово, что собрались.

Игорь, как всегда, выдал отличную игру. Спас ребят в нескольких моментах, дал команде возможность вернуться в игру, а команда это с успехом сделала.

Антирекорд Акинфеева? Не читайте об этом. Он никоим образом не виноват в пропущенных мячах.

По ходу игры был отрезок, когда появилось ощущение, что «Байер» может воспроизвести счет вчерашнего матча «Бавария» – «Ростов», однако Игорь отлично отыграл эти минуты и несколько раз выручил команду», – сказал Широков.