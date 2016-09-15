Слуцкий: «Раньше на адаптацию к ЛЧ уходил матч, а сейчас – 15 минут. Прогресс налицо»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире канала «Матч ТВ» прокомментировал исход встречи первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).

«Я бы не хотел обсуждать судейство, в целом оно было очень высокого уровня. Да, говорят, был офсайд, когда «Байер»забивал первый гол, но сейчас не суть. Что произошло в первые 15 минут? Всегда требуется время на адаптацию к уровню Лиги чемпионов. Раньше для этого нам требовался матч или даже два, а сегодня потребовались 15 минут. Прогресс налицо.

Конечно, хочется большего, хочется побеждать. Но если быть объективным, то это достойный результат. Мы будем стараться в каждом матче проявлять максимум возможностей, чтобы добиваться положительного результата», – сказал Слуцкий.