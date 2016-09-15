Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий: «Раньше на адаптацию к ЛЧ уходил матч, а сейчас – 15 минут. Прогресс налицо»

Слуцкий: «Раньше на адаптацию к ЛЧ уходил матч, а сейчас – 15 минут. Прогресс налицо»

15 сентября 2016, 00:08
26

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире канала «Матч ТВ» прокомментировал исход встречи первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).

«Я бы не хотел обсуждать судейство, в целом оно было очень высокого уровня. Да, говорят, был офсайд, когда «Байер»забивал первый гол, но сейчас не суть. Что произошло в первые 15 минут? Всегда требуется время на адаптацию к уровню Лиги чемпионов. Раньше для этого нам требовался матч или даже два, а сегодня потребовались 15 минут. Прогресс налицо.

Конечно, хочется большего, хочется побеждать. Но если быть объективным, то это достойный результат. Мы будем стараться в каждом матче проявлять максимум возможностей, чтобы добиваться положительного результата», – сказал Слуцкий.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Байер ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Asbjorn
1473890535
Норм результат,главное что бы хватило настроя и сил на остальные игры
Ответить
Dgad
1473893188
Молодцы, сумели переломить ход встречи, я уж думал после 2-0 не отыграются.
Ответить
_Kesh_Suntar_
1473893235
Да ладно Гинер купил же!
Ответить
a-rakhmatov
1473898935
Кони воспряли!....бились до конца и вырвали очко.....Молодцы!!!
Ответить
fantom23
1473901496
Молодцы,проявили характер!!
Ответить
allkeeper
1473901827
Напомнило матч с Лиллем 5 лет назад. тогда тоже 2:0 в гостях летели и отыгрались. и в итоге вышли в 1/8, между прочим
Ответить
Димон Алма-Ата
1473906415
Достойная игра, ЦСКА молодцы, жаль третий не забили.
Ответить
RBW_
1473909530
Мужики!!!
Ответить
bzfar
1473910816
После 0:5 Ростова и начала матча что-то совсем грустно стало за РФПЛ, но потом всё стало куда оптимистичней! Хороший старт: ничья в гостях. ЦСКА молодец! Характер на лицо! И Слуцкому респект за юмор! :-)
Ответить
eleng
1473912035
«Я бы не хотел обсуждать судейство, в целом оно было очень высокого уровня. Да, говорят, был офсайд, когда «Байер»забивал первый гол, но сейчас не суть."
А суть в том, что я его с вами обсудил только что))))
Весело! Там и при втором голе ЦСКА тоже непонятки, но с другой стороны результат на табло и ничья в гостевом матче - очень достойно! Дома нужно новый стадион порадовать победой.
Ответить
Главные новости
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
Трогательное заявление Месси о смерти отца
16:23
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
2
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
2
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Все новости
Все новости
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
15:45
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
Вчера, 17:59
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+