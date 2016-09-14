«Крылья Советов» и «Терек» оштрафованы за неявку футболистов на флеш-интервью

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, какие дисциплинарные решения вынесены по итогам 6-го тура чемпионата России.

«Мы рассмотрели случай в перерыве матча ЦСКА – «Терек»: игрок «Терека» не вышел на обязательное флэш-интервью. За это клуб оштрафован на 50 тысяч рублей. Такое же нарушение произошло в матче «Ростов» – «Крылья Советов», один из игроков самарского клуба не вышел на флэш-интервью, как положено по регламенту. За это «Крылья Советов» оштрафованы на 50 тысяч рублей», – заявил Григорьянц.