Колосков: «Ростов» сыграл с «Баварией» не на своем уровне»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о прошедшем матче группового этапа Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» разгромила «Ростов» со счетом 5:0. По словам Колоскова, этот матч будет хорошим уроком для дончан.

«Уровень «Ростова» выше, конечно, мы это видели по игре с «Аяксом». И первая игра, и вторая показали высокий потенциал команды. Я бы не сказал, что сейчас надо делать какие-то негативные выводы. Конечно, 0:5 – это слишком много. Полагаю, что пенальти, второй гол, конечно, расстроил футболистов «Ростова». Была попытка сыграть активно, но с «Баварией» это не проходит. Поэтому, думаю, хорошим уроком будет для футболистов и тренеров, и полагаю, дальше «Ростов» сумеет более эффективно использовать свой потенциал. На это рассчитываю, во всяком случае», – заявил Колосков.