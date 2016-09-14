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Колосков: «Ростов» сыграл с «Баварией» не на своем уровне»

14 сентября 2016, 13:44
14

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о прошедшем матче группового этапа Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» разгромила «Ростов» со счетом 5:0. По словам Колоскова, этот матч будет хорошим уроком для дончан.

«Уровень «Ростова» выше, конечно, мы это видели по игре с «Аяксом». И первая игра, и вторая показали высокий потенциал команды. Я бы не сказал, что сейчас надо делать какие-то негативные выводы. Конечно, 0:5 – это слишком много. Полагаю, что пенальти, второй гол, конечно, расстроил футболистов «Ростова». Была попытка сыграть активно, но с «Баварией» это не проходит. Поэтому, думаю, хорошим уроком будет для футболистов и тренеров, и полагаю, дальше «Ростов» сумеет более эффективно использовать свой потенциал. На это рассчитываю, во всяком случае», – заявил Колосков.

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Ростов Бавария
Комментарии (14)
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vgarakh
1473850622
Все будет нормально, Ростов немного ошибся, следующая игра с ПСВ это докажет.
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Totti11
1473850932
Перегорели! Чего все и боялись! Но теперь я уверен всё устаканится и Ростов думаю должен занять в группе законное 3-е место и дальше выступать в Европе!
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Чикомас
1473852527
Все сыграли на своем уровне. И Ростов и Бовария. Не может Жигуль тягаться с Мерседесом. А в нашем чемпе, только жигули, все, кроме спартака. Спартак- горбатый Запорожец...
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2238331
1473853096
Колосков прав! Вчера брака было больше обычного. Но первый тайм обнадежил.)))
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товрос
1473854539
во первых Бавария конечно сильнее,ну и здоровенный стадион гнал БАВАРИЮ вперед.На таких стадионах РОСТОВ не играл.Все самое интересное впереди!!!
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С-Пб on-line
1473855140
Снесли немцы автобус!
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андрей андреев
1473857340
Даже тренер Селтика говорит,ничего страшного(7-0).Так Селтик знают все,а Ростов?
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yorgenbarenz
1473861169
При полном попустительстве властей и спортивных "боссов" разобрали Ростов на запчасти.Кто-то скажет: Рынок,частная собственность...Да,это так,но когда фермеры на тракторах поехали жаловаться в Москву,то некоторых так отделали,что рынок не горюй! Целенаправленное вредительство произошло в Ростове.Со временем узнаем всё.
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Алексей1988
1473861188
Ну началось... А на своем уровне не 5, а 4 пропустили бы? Или даже выиграли бы? ))) Ростов - это середняк РФПЛ, а Бавария - это ТОП мировой!!! Проиграли и проиграли, смотрелись неплохо. Сейчас даже противно читать такие интервью, типа "Ростов не в полную силу играл и бла бла бла".
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eleng
1473861524
Да все нормально, ну проиграли крупно, перегорели, переволновались, ещё впереди 5 матчей. Бердыев на следующую игру настроит команду, нормально все будет.
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