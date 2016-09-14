Сарри: «Тактический расчет на матч в Киеве оказался верным»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри считает, что его команда выглядела более уверенно в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо» в Киеве.

«Все ребята сошлись во мнении – мы сегодня могли сыграть лучше. И я с их ощущением согласен: мы сегодня были сильнее соперника и действительно могли показать лучший результат. Это главный довод в нашу пользу. Но мы не должны расслабляться, нужно прогрессировать дальше.

В целом, наш тактический расчет на матч оказался верным, но немного смазал картину слишком высокий брак. Так что нам есть над чем работать в плане улучшения качества игры», – сказал Сарри.

Матч «Динамо» – «Наполи» завершился со счетом 1:2.