Энрике: «Месси – лучший в мире на любой позиции. Он полностью свободен на поле»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике выразил восхищение игрой Лионеля Месси после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» (7:0). В этой встрече аргентинец отметился хет-триком.

«Месси имеет полную свободу в выборе позиции на поле. Он лучший в мире на любой позиции. Месси может выдать идеальный пас на 35 метров и доставить мяч, куда захочет. По-моему, он лучший игрок всех времен.

Если Месси играет как номер девять, номер восемь или номер шесть, то он является лучшим в мире на каждой из этих позиций», – сказал Энрике.