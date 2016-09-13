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  • Слуцкий: «Главный вопрос – сможем ли мы выдерживать высочайшую скорость «Байера»

Слуцкий: «Главный вопрос – сможем ли мы выдерживать высочайшую скорость «Байера»

13 сентября 2016, 20:07
16

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о подготовке в матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».

«Я анализировал все матчи «Байера», матч с «Гамбургом» в том числе – он принципиально не отличается по игровой структуре от других игр команды. «Байер» – мобильная команда с длинной обоймой игроков, могут безболезненно менять по несколько футболистов, даже если в составе нет Фолланда и Бельараби. Я имею в виду не только Похьянпало, забившего четыре мяча, но и молодых игроков, таких, как Брандт.

Мы общались на тему Похьянпало и с Романом Еременко в том числе. Но мне кажется, все мячи Йоэла – следствие командных действий, он был наконечником, воплощал общую игровую концепцию. Вопрос не стоит в сдерживании только одного игрока.

Главный вопрос по завтрашней игре – сможем ли мы выдерживать высочайшую скорость «Байера». Это станет ключевым фактором в матче.

Все восемнадцать футболистов, которые приехали в Германию, готовятся к игре. Если бы кто-то был травмирован, мы бы не повезли его сюда», – сказал Слуцкий.

Матч «Байер» – ЦСКА состоится в среду, 14 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов ЦСКА Байер Слуцкий Леонид
Комментарии (16)
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Фан666
1473787660
Защита точно не сможет поддерживать атаку, будет сидеть у своей штрафной, нападение в лице Траоре тоже не скоростное, поэтому всё ляжет на среднюю линию и защита и атака и контроль мяча. Это говорит о том что точно будет провальный период в матче.
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Zeff
1473788054
3-4 мяча Рекордсмену обеспечено. Здесь Гинер бессилен.
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FCQ
1473788453
На евро не успевал а про скорость хорошо что вспомнил)))
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lebron777
1473788669
Слуцкий побереги основных игроков команды , для матча кубка России в Красноярске , у нас тут полный стадион собирается,а с Байером больше молодежи выпускай , пусть прокачиваются на поле , опыта набираются )))ну а если серьезно , то даже ничья будет хорошим успехом на выезде с Байером
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a-rakhmatov
1473788883
Надо коней на победу мотивировать, а Слуцкий опять в своем амплуа, нытье перед серьезными матчами у Леонида стало нормой ....
Ответить
Андрей Ермошин
1473789148
Очередная песенка про "бедного коника".
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bafor
1473790383
Моно и не выдерживать. 4 место зарезервировано.
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Zeff
1473790639
Конечно нет. Вы же пешком ходите.
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Adekvat07
1473795919
леня чо все время ноешь?
Ответить
Cobold
1473800223
Не бзди, Лёня! Делай своё дело, а там Бог не выдаст, свинья не съест! Всё будет нармуль.
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