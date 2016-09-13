Слуцкий: «Главный вопрос – сможем ли мы выдерживать высочайшую скорость «Байера»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о подготовке в матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера».

«Я анализировал все матчи «Байера», матч с «Гамбургом» в том числе – он принципиально не отличается по игровой структуре от других игр команды. «Байер» – мобильная команда с длинной обоймой игроков, могут безболезненно менять по несколько футболистов, даже если в составе нет Фолланда и Бельараби. Я имею в виду не только Похьянпало, забившего четыре мяча, но и молодых игроков, таких, как Брандт.

Мы общались на тему Похьянпало и с Романом Еременко в том числе. Но мне кажется, все мячи Йоэла – следствие командных действий, он был наконечником, воплощал общую игровую концепцию. Вопрос не стоит в сдерживании только одного игрока.

Главный вопрос по завтрашней игре – сможем ли мы выдерживать высочайшую скорость «Байера». Это станет ключевым фактором в матче.

Все восемнадцать футболистов, которые приехали в Германию, готовятся к игре. Если бы кто-то был травмирован, мы бы не повезли его сюда», – сказал Слуцкий.

Матч «Байер» – ЦСКА состоится в среду, 14 сентября. Начало – в 21:45 по московскому времени.