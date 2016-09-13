Юношеская ЛУ. «Бавария» оказалась сильнее сверстников из «Ростова»

Молодежный состав мюнхенской «Баварии» в рамках группового турнира Юношеской лиги УЕФА дома победила молодежный состав «Ростова» со счетом 4:2. В составе победителей дублем отметился защитник Марко Фридль. В составе российской команды оба гола провел нападающий Дмитрий Соловьев.

Юношеская лига УЕФА. Групповой турнир. 1-й тур. Группа D

«Бавария» – «Ростов» – 4:2 (2:1)

Голы: 1:0 – Шабани, 17. 1:1 – Соловьев, 11. 2:1 – Фридль, 44. 3:1 – Фридль, 77 (с пенальти). 4:1 – Црнички, 86 (с пенальти). 4:2 – Соловьев, 90.