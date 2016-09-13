Матюнин будет судить матч «Зенит» – «Рубин»

Назначены арбитры на матчи 7-го тура российской Премьер-Лиги. Отметим, что бригада Алексея Матюнина обслужит матч «Зенита» и «Рубина», а Алексей Еськов будет судить матч между «Краснодаром» и «Ростовом».
16 сентября (пятница)
«Оренбург» – «Спартак»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха)
17 сентября (суббота)
«Томь» – «Арсенал»: судья – Игорь Федотов (Москва)
«Урал» – «Анжи»: судья – Александр Егоров (Саранск)
«Терек» – «Амкар»: судья – Алексей Николаев (Москва)
«Локомотив» – «Уфа»: судья – Виталий Мешков (Дмитров)
18 сентября (воскресенье)
«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
«Краснодар» – «Ростов»: судья – Алексей Еськов (Москва)
19 сентября (понедельник)
«Зенит» – «Рубин»: судья – Алексей Матюнин (Москва)
Источник: РФС