Матюнин будет судить матч «Зенит» – «Рубин»

Назначены арбитры на матчи 7-го тура российской Премьер-Лиги. Отметим, что бригада Алексея Матюнина обслужит матч «Зенита» и «Рубина», а Алексей Еськов будет судить матч между «Краснодаром» и «Ростовом».

16 сентября (пятница)

«Оренбург» – «Спартак»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха)

17 сентября (суббота)

«Томь» – «Арсенал»: судья – Игорь Федотов (Москва)

«Урал» – «Анжи»: судья – Александр Егоров (Саранск)

«Терек» – «Амкар»: судья – Алексей Николаев (Москва)

«Локомотив» – «Уфа»: судья – Виталий Мешков (Дмитров)

18 сентября (воскресенье)

«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Алексей Еськов (Москва)

19 сентября (понедельник)

«Зенит» – «Рубин»: судья – Алексей Матюнин (Москва)