Рочина и Жонатас начнут матч с «Уралом» с первых минут

«Рубин» и «Урал» определись со стартовыми составами на встречу шестого тура РФПЛ.

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Санчес, Набиуллин, Сонг, Камболов, Канунников, Рочина, Ткачук, Жонатас.

Запасные: Акмурзин, Устинов, Бурлак, Бергстрем, Ахметов, Цакташ, Оздоев, Саму, Девич, Жемалетдинов, Лестьенн, Карадениз.

Урал: Арапов, Данцев, Фонтанелло, Динга, Фидлер, Новиков, Емельянов, Коробов, Кулаков, Павлюченко, Лунгу.

Запасные: Заболотный, Шубин, Меркулов, Панков, Павленко, Чантурия, Серченков, Подоксенов, Жуков, Ставпец, Конате.