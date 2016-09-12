Анчелотти: «Возможно, когда постарею, сборная Италии меня заинтересует»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти отметил, что в настоящее время не рассматривает возможность работы на посту наставника сборной Италии. По словам специалиста, работа тренером национальной команды – не для него.

«Сборная Италии? Все может быть. Однако меня привлекает ежедневная работа с игроками. Работать три раза в месяц меня не прельщает. Возможно, это заинтересует меня, когда я постарею.

Вернуться в Серию А? В данный момент я исключаю работу с некоторыми клубами ввиду исторических причин», – сказал Анчелотти.