Болельщики «Рубина» оставят пустым фанатский сектор на игре с «Уралом»

Ярые поклонники «Рубина» намерены провести акцию во время матча шестого тура РФПЛ против «Урала». Она будет направлена на привлечение внимания общественности и руководства клуба к проблемам фанатов. Ультрас казанской команды собираются оставить пустым фанатский сектор, разместившись на обычных трибунах. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

«Друзья! Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Сегодня на матче с «Уралом» проводим акцию! Акция направлена на привлечение внимания общественности и руководства клуба к проблемам фанатов.

Основная проблема – систематичный масштабный прессинг и травля со стороны МВД. Как уже известно, на этой неделе были проведены массовые обыски и репрессии сотрудниками полиции. До этого, на матче с «Анжи», нас всех закрыли в клетке на секторе и не выпускали. Вчера на «дубле» ребят сгоняли обратно в клетку даже на стадионе «Рубин», где свободное перемещение. На встрече с «Уралом» на секторе будет оцепление полицией, жесткий досмотр и негласный запрет на использование флагов и другой атрибутики.

Поэтому все приходим на футбол поддержать команду, но не на фанатский сектор, а на любые другие, чтобы фанатский был пустым. Тем самым мы покажем наше единство. Возможно так нам удастся обратить внимание на наши проблемы и получить обещанный диалог вместо карательных мер.

Акция никак не связана с игрой команды. «Рубин Ультрас» так же всецело поддерживает «Рубин». После поединка все идем провожать команду к центральному выходу, поддержим парней там вне зависимости от результата игры», – говорится в сообщении на странице «Рубин Ультрас» в соцсети «Вконтакте».