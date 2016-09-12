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  • «Зенит» намерен предложить Витселю новый контракт со значительным увеличением зарплаты

«Зенит» намерен предложить Витселю новый контракт со значительным увеличением зарплаты

12 сентября 2016, 15:47
15

«Зенит» не оставляет попыток сохранить в команде полузащитника Акселя Витселя. Руководство петербуржцев намерено продлить соглашение с 27-летним игроком на более выгодных для него финансовых условиях.

Действующий контракт футболиста истечет в июне следующего года. Нынешним летом бельгиец практически перешел в «Ювентус», пройдя в туринском клубе медосмотр, однако в последний момент сделка была заблокирована. Как сообщил позже генеральный директор сине-бело-голубых Максим Митрофанов, трансфер не был осуществлен по причине того, что «Зениту» не удалось договориться с игроком на замену Витселю. На днях стало известно, что речь шла о хавбеке Кристиане Нобоа из «Ростова».

«Ювентус» не собирается сдаваться и приступит к обсуждению вероятного личного контракта с отцом футболиста в ближайшее время. «Бьянконери» надеются, что грядущей зимой им удастся заполучить Витселя по более выгодной цене ввиду скорого истечения его договора с «Зенитом».

Источник: Calciomercato
Россия. Премьер-лига Зенит Витсель Аксель
Комментарии (15)
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Kuborg_Ua
1473685783
Вааааалиии Витсель!1!
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nik55
1473686147
беги
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С-Пб on-line
1473686381
Ахахаха, как заголосили полупокеры снизу)))))
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susanin62
1473689059
Сейчас предложат сумасшедший контракт с астрономической суммой отступных.
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MEHROJ ЗЕНИТ
1473689875
Эпапея с Витцелям не закончиться по ходу
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84aivengo
1473690039
он деньгами уже перенасытился, хочет обстановку сменить...
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babenko1977
1473690284
пора давно его продать
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Димон Панкер
1473690566
Отлично, подписывайте и отстаньте от Нобоа уже
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Каратель помойников
1473692639
давай, витя, треси зинаиду теперь
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Garrincha58
1473693362
этот анекдот новостники пускают потому что больше нет ничего, а я точно знаю никаких переговоров Зенит с Витселем не ведет все чушь собачья и выдумки таких как Нобель
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