«Зенит» намерен предложить Витселю новый контракт со значительным увеличением зарплаты

«Зенит» не оставляет попыток сохранить в команде полузащитника Акселя Витселя. Руководство петербуржцев намерено продлить соглашение с 27-летним игроком на более выгодных для него финансовых условиях.

Действующий контракт футболиста истечет в июне следующего года. Нынешним летом бельгиец практически перешел в «Ювентус», пройдя в туринском клубе медосмотр, однако в последний момент сделка была заблокирована. Как сообщил позже генеральный директор сине-бело-голубых Максим Митрофанов, трансфер не был осуществлен по причине того, что «Зениту» не удалось договориться с игроком на замену Витселю. На днях стало известно, что речь шла о хавбеке Кристиане Нобоа из «Ростова».

«Ювентус» не собирается сдаваться и приступит к обсуждению вероятного личного контракта с отцом футболиста в ближайшее время. «Бьянконери» надеются, что грядущей зимой им удастся заполучить Витселя по более выгодной цене ввиду скорого истечения его договора с «Зенитом».