Анчелотти: «Ростов» отличается сильной защитой»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от завтрашнего матча против «Ростова» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Итальянский специалист отметил силу защитной линии желто-синих.

«Для меня Лига чемпионов – это особый турнир. Завтра мы выложимся по полной ради победы. Коман? Он не примет участия в игре и продолжит подготовку к матчу чемпионата Германии.

Если говорить о «Ростове», то он отличается сильной оборонительной линией, состоящей из пяти защитников. Найти свободные зоны на его половине поля – дело непростое», – сказал Анчелотти.